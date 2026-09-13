Россияне выиграли медальный зачёт чемпионата мира по спортивной аэробике

Российские спортсмены выиграли медальный зачёт по итогам соревнований по спортивной аэробике, которые прошли в Испании. Россияне завоевали 19 медалей: 10 золотых, четыре серебряные и пять бронзовых.

В рамках соревнований впервые за 24 года россияне выиграли золото на чемпионате мира по спортивной аэробике. Дарья Элашвили и Григорий Шихалеев стали первыми в миксте. За своё выступление они получили от судей 19,700 балла.

В рамках соревнований прошли чемпионат мира среди юниоров, первенство мира среди юношей и девушек, а также чемпионат мира среди взрослых. Основная сборная России выступала на турнире с 11 по 13 сентября.