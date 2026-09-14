ВФЛА поддержала обращение российских легкоатлетов в ООН и МОК с призывом о допуске

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) поддержала обращение российских спортсменов в Организацию Объединённых Наций (ООН) и Международный олимпийский комитет (МОК) с призывом отменить запрет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) на их участие в международных турнирах.

«Письмо подписали 17 лидеров сборной — это их собственная инициатива, но ВФЛА полностью разделяет позицию наших атлетов. За каждой подписью под этим письмом конкретная судьба спортсмена, который лишён международных стартов. Они продолжают выступать на внутренних стартах, радуя болельщиков и любителей легкой атлетики, но понимая, что их лучшие соревновательные годы уходят, а возможности выступать на международной арене по-прежнему нет. Федерация твёрдо стоит на стороне атлетов и считает недопустимым игнорировать их голос и право на полноценную спортивную карьеру. Мы требуем справедливости и восстановления равных возможностей для российских легкоатлетов на мировой арене.

Увы, но президент World Athletics Себастьян Коу даже не ответил на обращение спортсменов, которое было официально направлено ещё в середине лета. Мы считаем это недопустимым. Люди, посвятившие свою жизнь лёгкой атлетике, имеют право на то, чтобы быть услышанными руководством международной федерации.

ВФЛА продолжает оспаривать решение World Athletics в CAS и будет делать всё возможное, чтобы наши спортсмены вернулись на международную арену. Но мы также призываем спортивное сообщество прислушаться к тому, что сказали наши атлеты. Они не просят привилегий — они просят справедливости», — приводит слова пресс-службы ВФЛА ТАСС.