«Это плевок в лицо». Олимпийская чемпионка Титмус раскритиковала рекламу с Сидни Суини

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по плаванию австралийка Ариарне Титмус жёстко раскритиковала одну из букмекерских компаний за сексуализацию женского тела в своей рекламе, в которой снялась известная американская актриса Сидни Суини. Суини предстала практически обнажённой на кадрах, где имитировала занятия разными видами спорта.

«Я не собиралась этим делиться и привлекать к этому внимание, но не могу молчать. Не описать, как сильно пребываю в ярости, когда вижу это. Это плевок в лицо не только каждой женщине, посвятившей жизнь совершенствованию в своём деле, но и той, кто любит спорт за то, что он из себя представляет, – за командную работу, дружбу, преданность к делу, совершенство, единство…

Почему мы живём в мире, где монетизация на женском теле и сексуализация женского спорта всё ещё существуют? Так издеваться над этим… Я думала, мы оставляем это дерьмо в прошлом. Чему это может научить сегодняшнюю молодёжь? Сидни Суини, ты можешь лучше», — написала Титмус на своей странице в социальной сети.