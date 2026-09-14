В Москве завершились Летние спортивные игры «Роснефти»

В Москве завершились ХXI Летние спортивные игры «Роснефти», за победу в которых соревновались прошедшие отбор 20 сильнейших команд дочерних предприятий Компании.

На протяжении пяти дней нефтяники боролись за победу в 19 командных и индивидуальных дисциплинах. В программу вошли мини-футбол, волейбол, баскетбол, силовое двоеборье, настольный теннис, шахматы, гиревой спорт, толкание ядра, бег, бильярд, пулевая стрельба, перетягивание каната, дартс и плавание.

Победителем общекомандного зачёта стали представители «Верхнечонскнефтегаза». Второе место заняла команда «Ангара» (АНХК), тройку призёров замкнула «Удмуртнефть».

В индивидуальных дисциплинах особо отличились Дмитрий Оболенский из команды «Ангара», ставший восьмикратным чемпионом по шахматам. Ольга Лисова из «Новокуйбышевского НПЗ» в пятый раз выиграла Летние игры в настольном теннисе. Евгений Козлятин из «Самотлорнефтегаза» завоевал золото в гиревом спорте, выполнив рекордные 280 подъёмов.

Победители и призёры получили призы из рук трёхкратного чемпиона мира по хоккею Сергея Фёдорова, принявшего участие в торжественной церемонии закрытия.

Развитие и поддержка профессионального и массового спорта — одно из ключевых направлений социальной политики «Роснефти». Компания ежегодно проводит Летние и Зимние спортивные игры, в которых участвуют тысячи нефтяников.