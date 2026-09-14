При поддержке «Башнефти» прошёл Уфимский международный марафон

Более 9 тысяч атлетов из 43 регионов России и 46 стран мира вышли на старт XII Уфимского международного марафона. Официальным партнёром забега выступила компания «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти»).

Участники преодолевали дистанции от 2 км до классической марафонской трассы длиной 42,2 км. Призёров наградили ценными подарками, а памятные медали получили все, кто добрался до финиша.

Самой многочисленной командой марафона стала команда «Башнефти», объединившая почти 900 сотрудников. Легкоатлеты компании победили в корпоративном зачёте «Золотого дивизиона» и традиционно заняли призовые места в различных возрастных категориях от 12 до 74 лет.

Забег сопровождался развлекательной программой. На открытой площадке компании работал фотокиоск, где каждый мог сделать фото на память. В зоне финишного городка была организована работа брендированного фудтрака, где спортсмены и гости марафона могли перекусить, выпить кофе и прохладительные напитки.

Развитие и поддержка профессионального и массового спорта — одно из ключевых направлений социальной политики «Роснефти». Компания строит спортивные объекты и проводит различные соревнования в регионах присутствия.