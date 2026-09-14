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Команда с Непомнящим в составе выиграла в Индии турнир, одолев в финале команду Карлсена

Команда с Непомнящим в составе выиграла в Индии турнир, одолев в финале команду Карлсена
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Российские шахматисты Ян Непомнящий и Полина Шувалова в составе команды Ganges Grandmasters стали победителями турнира Global Chess League в индийском Бангалоре. Соперником команды в финале была Alpine APL Pipers, в составе которой выступил 16-кратный чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. В одном из матчей финала Непомнящий одолел Карлсена чёрными фигурами. Всего в турнире приняли участие шесть команд.

В составе выигравшей соревнования команды были также Левон Аронян и Леньер Домингес (оба – США), Ставрула Цолакиду (Греция), Леон Люк Мендонка (Индия).

Бронзовым призёром стала команда Fyers American Gambits с россиянином Даниилом Дубовым в составе.

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