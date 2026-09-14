Проект «Чемпионата» и LOOKY получил премию G8 Creative Awards

«Дресс-код Чемпионов» с AI-примеркой формы сборных ЧМ-2026 отмечен бронзовой наградой в номинации «Искусственный интеллект».

11 сентября 2026 года в Москве подвели итоги креативной премии G8 Creative Awards 2026. Кейс спортивного портала «Чемпионат» и российской социальной сети LOOKY стал лауреатом в номинации «Искусственный интеллект» в категории «ИИ-опыт».

В июне 2026 года «Чемпионат» и LOOKY представили проект «Дресс-код Чемпионов», центральным элементом которого стала AI-примерка формы национальных сборных – участниц чемпионата мира по футболу FIFA 2026. Коллаборация позволила фанатам проникнуться историей футбола и примерить на себя спортивный образ.

Пользователи могли выбрать форму одной из 30 сборных и создать собственное изображение с помощью технологии виртуальной примерки. Для участия в конкурсе необходимо было опубликовать результат в LOOKY с хештегом #чемпионат_мира_2026. Среди фанатов были разыграны памятные призы и фирменный мерч «Чемпионата», включая официальную реплику мяча чемпионата мира — 2026.

Проект вышел за рамки цифровой среды. На фестивале Пикник Афиши посетители могли воспользоваться AI-примеркой на специальной тач-панели в креативной зоне «Чемпионата». К финалу турнира коллекция виртуальной формы была расширена до 35 сборных. Во время завершающего этапа проекта в рамках финала ЧМ-2026 в московском баре «Бельгийская Брассери 0.33» футбольные фанаты примерили на себя AI-форму участников чемпионата мира.

Проект обеспечил высокий уровень вовлечённости аудитории как в цифровой среде, так и на офлайн-площадках. За период проведения кампании пользователи выполнили более 63 000 виртуальных примерок, а число уникальных участников AI-механики превысило 10 тысяч человек. Дополнительный вклад в охват проекта внесли офлайн-активации: более 5 тысяч посетителей фестиваля Пикник Афиши воспользовались AI-примеркой на интерактивной зоне «Чемпионата».

«Дресс-код Чемпионов» – это способ дать болельщикам почувствовать себя частью большого футбольного праздника. Мы хотели, чтобы каждый мог примерить форму своей любимой сборной и через этот опыт глубже погрузиться в историю турнира. Признание G8 Creative Awards подтверждает, что наш эксперимент на стыке спорта, медиа и искусственного интеллекта оказался созвучен и аудитории, и профессиональному сообществу. Мы продолжим искать форматы, которые превращают потребление контента в личный опыт», — сказал Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата».

«Спасибо команде и партнёрам из Rambler&Co за крутой кейс к чемпионату мира по футболу. А G8 – за этот праздник креатива. Признание от такой престижной премии для нас очень важно и мотивирует делать новые проекты», — сказал Артём Коновалов, креативный директор LOOKY.

Премия G8 Creative Awards вручается в рамках Фестиваля креативных индустрий G8, который объединяет представителей дизайна, архитектуры, музыки, медиа, кино и искусственного интеллекта. В 2026 году фестиваль собрал рекордное количество спикеров и участников, а церемония награждения стала кульминацией деловой прогр