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Любовь Черкашина возглавила сборную Беларуси по художественной гимнастике

Любовь Черкашина возглавила сборную Беларуси по художественной гимнастике
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Призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, белорусская гимнастка Любовь Черкашина возглавила сборную Беларуси по художественной гимнастике. На этом посту Черкашина сменила Ирину Лепарскую. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Беларуси на своём сайте.

Любовь Черкашина взяла бронзу на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. В её активе – призовые места на чемпионатах мира, золото и призовые места на чемпионатах Европы. В 2012 году Черкашина объявила о завершении профессиональной карьеры. До назначения на пост главного тренера спортсменка работала старшим тренером сборной Беларуси по художественной гимнастике.

Лепарская возглавляла национальную команду Беларуси 30 лет – с 1996 года. Под её руководством белорусские гимнастки неоднократно представляли страну на крупных международных соревнованиях. Так, Марина Лобач стала олимпийской чемпионкой в 1988 году. Призёрами в разные годы становились Юлия Раскина (2000), Инна Жукова (2008), Любовь Черкашина (2012), Алина Горносько (2020) и другие.

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