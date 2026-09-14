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Анастасия Фесикова рассказала, что могло бы вернуть её в профессиональный спорт

Анастасия Фесикова рассказала, что могло бы вернуть её в профессиональный спорт
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, российская пловчиха Анастасия Фесикова рассказала, что раннее возвращение российских спортсменов на международную арену могло бы изменить её решение о завершении профессиональной карьеры в 2023 году.

«Если бы возвращение на мировую арену случилось пару лет назад, возможно, я и поменяла бы своё решение о завершении карьеры. Всё-таки спортсменам, которые никогда не участвовали в международных стартах, период отстранения было проще пережить. Они выступали на чемпионатах России, Спартакиаде, других соревнованиях, ведь мы всегда старались, чтобы ребятам хватало стартов, чтобы они не голодали. А людям, которые много выступали на международной арене, действительно было очень тяжело. И я из числа тех, кто не понимал, а как дальше?» – приводит слова Фесиковой Олимпийский комитет России в телеграм-канале.

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