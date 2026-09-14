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«Заканчиваю со спортом». Фесикова — об эмоциях после финала на Олимпиаде-2012

«Заканчиваю со спортом». Фесикова — об эмоциях после финала на Олимпиаде-2012
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, российская пловчиха Анастасия Фесикова поделилась своими эмоциями от выступления на Играх. Спортсменка призналась, что опыт выступления на соревнованиях получился не таким, как она ожидала.

«Я ехала в Лондон за победой на 100-метровке на спине. Была лидером всего сезона на этой дистанции и не сомневалась, что победа будет за мной. Всё было здорово и в предварительном заплыве, и в полуфинале – пока не случился финал и четвёртое место. Когда я вышла после него, кричала, что заканчиваю со спортом, купите мне билет домой. Много было эмоций», – приводит слова Фесиковой Олимпийский комитет России в телеграм-канале.

Справиться с негативными эмоциями спортсменке помог будущий муж – олимпийский призёр Сергей Фесиков. Он планировал сделать девушке предложение руки и сердца на пьедестале, но получилось по-другому – на лондонском колесе обозрения.

«На дистанцию 200 метров я выходила уже счастливой, с кольцом на пальце. Стимулы тогда поменялись. И когда я завоевала медаль, это был, конечно, восторг. Это было исполнение мечты. Да, не золото, но то, что я взяла медаль, уже было счастьем», – рассказала Анастасия Фесикова.

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