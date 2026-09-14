Сборная России взяла первое в истории золото по воздушной гимнастике на турнире в Сербии

Сборная России 12 сентября впервые выступила на международной арене на турнире IAAA GRAND OPEN CUP в Белграде (Сербия). Мария Юнда (Москва) взяла золото, а Дана Плющанская (Москва) принесла команде первое серебро. Обе девушки выступали в дисциплине «соло – стропы». Об этом сообщает пресс-служба Национальной федерации воздушной гимнастики.

Высокие баллы набрали также Ирина Андреева (Сочи) и Алина Беляева (Москва), однако их не хватило для призовых мест.

«Для нас это очень важный результат. Сборная России только в этом году была сформирована, и турнир в Сербии стал для команды первым международным стартом. Поэтому особенно приятно, что уже на дебютных соревнованиях российские спортсменки показали высокий уровень, завоевав первые медали», – сказала исполнительный директор Национальной федерации воздушной гимнастики и член делегации сборной России Альфия Хилинская.

Воздушную гимнастику официально признали видом спорта в России в 2023 году. В 2026 году Национальная федерация воздушной гимнастики и Министерство спорта России утвердили список кандидатов в сборную страны по итогам чемпионата России, который прошёл в ноябре 2025 года.