15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские триатлонистки заняли весь пьедестал на турнире в Кыргызстане

Российские триатлонистки заняли весь пьедестал на турнире в Кыргызстане
Комментарии

Российские спортсменки взяли все призовые места на Кубке Азии по триатлону. Соревнования проходили в Кыргызстане. У россиян также серебро и бронза в мужском зачёте. Об этом сообщает «РИА Новости».

Первой в гонке оказалась Диана Исакова. Ей удалось пройти три этапа за 1 час 7 минут 27 секунд. Второе место заняла Яна Ченская. От победительницы её отделило чуть больше одной минуты. Ченская прошла дистанцию за 1 час 8 минут 41 секунду. Тройку лидеров замкнула Софья Тихонова с результатом 1 час 9 минут 57 секунд.

Среди мужчин золото взял Дарын Конысбаев (Казахстан). Он прошёл дистанцию за 1 час 49 секунд. Серебро и бронзу вновь разделили россияне – Григорий Антипов (1:01.01) и Алексей Петровский (1:01.17).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android