Американский борец Снайдер: очень люблю приезжать в Россию. Здешние люди невероятны

Американский борец Кайл Снайдер поделился своими впечатлениями о России.

«Я бывал здесь уже много раз и очень люблю приезжать в Россию. С удовольствием прилетал бы гораздо чаще, но дома меня ждут жена и дети, поэтому путешествовать непросто. Мне бы хотелось бывать в Москве чаще: здешние люди и достопримечательности просто невероятны!» — приводит слова Снайдера «Матч ТВ».

5 сентября американский борец выступил на турнире лиги Real American Freestyle (RAF) в Мытищах и победил олимпийского чемпиона Ахмеда Тажудинова из Бахрейна.

Кайлу Снайдеру 30 лет. Американец является победителем Олимпийских игр — 2016, а также серебряным призёром Олимпиады-2020. Борец четырежды становился победителем чемпионатов мира (2015, 2017, 2022, 2025).