Чемпионка ОИ-2026 по конькобежному спорту Лердам пропустит предстоящий сезон

Олимпийская чемпионка – 2026, шестикратная чемпионка мира нидерландская конькобежка Ютта Лердам заявила о том, что пропустит предстоящий сезон.

«В этом сезоне вы не увидите меня на льду. Но я не хочу закрывать эту дверь навсегда. Я слишком люблю конькобежный спорт. Я жила им, это огромная часть меня. Мне 27 лет. Жизнь может измениться. Но прямо сейчас я не готова сказать, что ухожу навсегда», – сказала Лердам на своём канале в YouTube.

27-летняя Лердам впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой на Играх-2026 в Италии. Она завоевала золото на дистанции 1000 м. Помимо золота на Олимпиаде-2026, Лердам также завоевала серебро на дистанции 500 м.