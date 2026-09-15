Сергей Маркоч покинул пост тренера женской сборной России по водному поло

Главный тренер женской сборной России по водному поло Сергей Маркоч покинет свой пост, об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Специалист возглавил команду в 2021 году, оставаясь со сборной даже во время отстранения в 2022 году. Весной 2026 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила женскую сборную России до стартов под своей эгидой, сняв все ограничения. Благодаря этому россиянки выиграли розыгрыш второго дивизиона Кубка мира и вышли в решающий турнир, где заняли четвёртое место.

Маркочу 63 года. За время своей спортивной карьеры он дважды становился бронзовым призёром Олимпийских игр и дважды завоёвывал бронзовые медали на чемпионатах мира в составе сборной СССР. Также он дважды становился чемпионом Европы. После завершения профессиональной карьеры Маркоч работал с юношеской и молодёжной сборными России, клубами «Динамо», «Югра», «СКИФ-Восток», а также в Казахстане и на Мальте.