World Taekwondо сняла ограничения на проведение международных стартов на территории России

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) сняла ограничения на проведение соревнований под своей эгидой на территории России, сообщает пресс-служба федерации тхэквондо России.

Решение о снятии ограничений было принято на заседании федерации в южнокорейском Чунчхоне. Ранее, в январе 2026 года, World Taekwondo допустила российских спортсменов к участию в международных стартах с национальной символикой и гимном.

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов, оставив вопрос о проведении международных стартов на территории Российской Федерации в ведении международных спортивных федераций.