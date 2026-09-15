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World Taekwondо сняла ограничения на проведение международных стартов на территории России

World Taekwondо сняла ограничения на проведение международных стартов на территории России
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Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) сняла ограничения на проведение соревнований под своей эгидой на территории России, сообщает пресс-служба федерации тхэквондо России.

Решение о снятии ограничений было принято на заседании федерации в южнокорейском Чунчхоне. Ранее, в январе 2026 года, World Taekwondo допустила российских спортсменов к участию в международных стартах с национальной символикой и гимном.

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов, оставив вопрос о проведении международных стартов на территории Российской Федерации в ведении международных спортивных федераций.

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