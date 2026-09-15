Чемпионат России по тяжёлой атлетике впервые за 23 года прошёл в Москве

В Международном центре самбо в «Лужниках» с 10 по 13 сентября состоялся «Магнит Чемпионат России» по тяжёлой атлетике. Главный национальный турнир вернулся в столицу впервые за 23 года.

По итогам турнира определится состав сборной России на чемпионат мира, который пройдёт с 27 октября по 8 ноября в Нинбо. В Китае российские штангисты впервые за семь лет выступят под национальным флагом и гимном. Министр спорта РФ, глава ОКР Михаил Дегтярёв назвал текущий год знаковым для отечественной тяжёлой атлетики из-за «окончательного снятия несправедливых санкций».

В «Лужниках» лидеры российской сборной подтвердили класс. Серебряный призёр Евро-2026 Варвара Кузьминова дважды переписала рекорды страны в категории до 77 кг: в толчке (135 кг) и в сумме двоеборья (250 кг). Действующий бронзовый призёр чемпионата Европы Ольга Тё установила рекорд России в рывке в категории до 61 кг – 96 кг. А Елизавета Жаткина в весе до 49 кг обновила национальный рекорд в толчке – 99 кг.

Напомним, что на апрельском Евро в Батуми россияне завоевали семь медалей, а на юношеском первенстве Европы в Приштине – 26, в том числе девять золотых.

«Это в том числе результат большой работы Федерации тяжёлой атлетики России во главе с Александром Винокуровым и его команды. В декабре его кандидатура будет мной предложена для избрания в исполком Олимпийского комитета России», – отметил Михаил Дегтярёв.

Не обошлось и без технических новинок. На чемпионате России – 2026 впервые применили технологии на основе искусственного интеллекта, разработанные командой Sber AI. Механизм работы системы аналогичен футбольному VAR: ИИ анализирует видеозаписи выступлений атлетов и формирует для арбитров дополнительные материалы для оценки спорных эпизодов. Уже в первый день соревнований искусственный интеллект изменил итоговый протокол в весовой категории до 60 кг: система зафиксировала отсутствие фиксации штанги победителем, из-за чего золото получил другой штангист.

Также при возглавившем ФТАР в июне 2025 года главе инвестиционной компании «Марафон» Винокурове национальное первенство впервые получило расширенные трансляции на «Матч ТВ».

Комментируя первый год работы нового состава федерации, Винокуров подвёл промежуточные итоги. По его словам, одной из приоритетных задач было повышение зрелищности внутренних турниров. Президент ФТАР констатировал, что удалось достичь значительных результатов, однако впереди ещё большой объём работы.