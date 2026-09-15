Крамник подал иск к ФИДЕ в суд Лозанны на $ 675 тыс.

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал иск 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника к Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом сообщил сам гроссмейстер на своей странице в социальных сетях.

Владимир Крамник требует компенсацию ущерба в размере около $ 675 тыс. Ранее, 22 июля, Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию шахматиста на решение комиссии ФИДЕ по этике и дисциплинарным вопросам. Комиссия вынесла постановление об отстранении российского гроссмейстера от участия в соревнованиях.

Напомним, конфликт между Крамником и ФИДЕ начался после жалобы федерации, поданной в ноябре 2024 года. Она была связана с публичными заявлениями российского гроссмейстера в адрес американского шахматиста Даниэла Народицкого и чешского гроссмейстера Давида Навары. В регламенте ФИДЕ указано, что некоторые высказывания Крамника могли нарушать нормы кодекса этики, касающиеся преследования и оскорбления человеческого достоинства.