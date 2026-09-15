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Полумарафон Great North Run в Англии завершился смертью двух бегунов

Полумарафон Great North Run в Англии завершился смертью двух бегунов
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Два 25-летних участника полумарафонского забега Great North Run скончались во время забега. Инцидент произошёл 13 сентября во время проведения 45-го по счету старта, маршрут которого пролегает от Ньюкасл-апон-Тайн до Саут-Шилдса в Англии.

Спортсменам стало плохо во время прохождения трассы, и они потеряли сознание. На месте дежурили медицинские бригады, которые немедленно приступили к оказанию экстренной помощи пострадавшим спортсменам. Несмотря на усилия медицинских бригад, спасти жизни участников не удалось. Точные причины смерти будут установлены позднее, после проведения всех необходимых судебно-медицинских экспертиз.

«Выражаем искренние соболезнования семьям и друзьям двух участников. Мы продолжаем оказывать им поддержку в это невероятно трудное время, и наши мысли и соболезнования обращены ко всем, кто любил и знал их», — сообщают организаторы Great North Run в официальном заявлении.

Оба погибших спортсмена были родом с северо-востока Англии. Личности умерших мужчин официально не раскрываются.

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