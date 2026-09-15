Дегтярёв — о решении World Taekwondo: международный спорт поэтапно возвращается в Россию

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв прокомментировал снятие ограничений со стороны Международной федерации тхэквондо (World Taekwondo) на проведение стартов под своей эгидой на территории России.

«Поздравляю Союз тхэквондо России, всех наших бойцов в этом виде спорта и любителей боевых искусств с очередным важным решением в пользу нашего спорта: Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) разрешил проводить международные соревнования на территории России.

WT последовательно придерживается рекомендаций Международного олимпийского комитета и одной из первых допустила на свои соревнования российских атлетов без ограничений, а теперь и сняла запрет на турниры в России. Ранее в июле на исполкоме МОК был восстановлен статус Олимпийского комитета России и отменены все ограничения для российских спортсменов, включая возможность проведения в нашей стране соревнований на усмотрение федераций.

Международный спорт возвращается в нашу страну поэтапно. Например, организаторы Всемирного молодёжного фестиваля UTS, который проводится при поддержке МОК, предложили провести следующую встречу молодёжи в России. С такой инициативой к нам обратился Президент Альянса независимых признанных членов спорта (AIMS) Стефан Фокс. В 2028 г. Россия примет в Казани Всемирные игры кочевников, которые проходят под эгидой ЮНЕСКО. Кроме того, чемпионат мира по водным видам спорта может пройти в России в 2031 или 2033 году.

Турнир должен был состояться в Казани в 2025 г., но был перенесён в Сингапур, сейчас переговоры по его проведению возобновились.

С начала 2026 г. в России состоялось 35 международных соревнований, ещё 36 пройдёт до конца года», – написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.