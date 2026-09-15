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«Не буду кривить душой, я не привыкла». Синхронистка Дорошко — о мужском соло

«Не буду кривить душой, я не привыкла». Синхронистка Дорошко — о мужском соло
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Двукратная чемпионка мира и Европы российская синхронистка Майя Дорошко рассказала, как относится к выступлению мужчин в синхронном плавании.

«Определённо, им стоит попробовать. Получается, с 2015 года, когда мужчинам официально разрешили выступать в соревнованиях по синхронному плаванию, прошло уже больше 10 лет. Лично мне интересно смотреть смешанные дуэты. А вот к мужскому соло, не буду кривить душой, я не привыкла. Для групп наличие мужчины тоже хорошо — особенно для акробатической.

У нас есть программа, которая состоит из семи поддержек: это выбросы из воды, удержание на ней, где мужская сила очень помогает. К сожалению, в настоящий момент поставить мальчика в команду на Олимпийские игры трудно. Пока они не достигли такого уровня, как девочки. Ещё не привыкли выдерживать нагрузки в нашем виде спорта», – приводит слова Дорошко пресс-служба Олимпийского комитета России.

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