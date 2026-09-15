ФИДЕ отклонила жалобу Украины на участие Колобкова в выборах вице-президента организации

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отклонила жалобу украинской стороны на участие Павла Колобкова в выборах вице-президента организации.

«2 сентября 2026 года г-н Александр Камышин (президент Федерации шахмат Украины), г-н Георгиос Мастрокукос (кандидат в вице-президенты ФИДЕ) и г-н Давид Ллада (кандидат в вице-президенты ФИДЕ) подали в избирательную комиссию официальную жалобу, оспаривая право г-на Павла Колобкова (указанного как представитель России/RUS) баллотироваться на выборную должность вице-президента ФИДЕ. Избирательная комиссия направила копию жалобы г-ну Колобкову и установила срок для представления им возражений или пояснений.

9 сентября 2026 года г-н Павел Колобков представил в избирательную комиссию ответ, в котором потребовал полностью отклонить жалобу. Опровергая доводы заявителей, г-н Колобков подчеркнул, что его кандидатура была правомерно выдвинута федерациями — членами ФИДЕ из Беларуси, Кубы и Таджикистана. Избирательная комиссия отмечает, что в отношении г-на Колобкова никогда не применялись санкции, лишающие права занимать должности, запрещающие деятельность или предусматривающие отстранение от должности в связи с нарушениями кодекса этики и дисциплинарного регламента ФИДЕ. Кроме того, следует напомнить, что в соответствии со ст. 16.9 устава ФИДЕ «лица, избранные или выдвинутые в качестве членов органов ФИДЕ, входят в состав этих органов в личном качестве и обязаны действовать исключительно в интересах ФИДЕ, не поддаваясь неправомерному влиянию со стороны третьих лиц, своей национальной федерации или континентальной организации ФИДЕ». В связи с этим жалоба отклоняется, а правомерность выдвижения кандидатуры г-на Колобкова подтверждается», – сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.