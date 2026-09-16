«Приводит меня в ярость». Гимнастка Крамер раскритиковала рекламу с обнажённой Сидни Суини

Американская гимнастка Грейси Крамер раскритиковала рекламу с Сидни Суини.

28-летняя актриса снялась обнажённой в рекламе биржи прогнозов Novig. Суини стала стратегическим партнёром компании и получила долю в бизнесе.

«Эта реклама, честно говоря, приводит меня в ярость. Я всю жизнь занимаюсь спортом, где девушек-атлеток сексуализировали, сводили всё к их телам и заставляли бороться за то, чтобы нас воспринимали всерьёз за наши реальные способности.

Поэтому видеть, как женский спорт снова продают через мужской взгляд, – огромный шаг назад. Мы не должны раздеваться, чтобы убедить мужчин в том, что женщинам место в спорте или что мы достойны внимания только тогда, когда показываем оголённые части тела.

И если вы всё ещё думаете, что проблемы тут нет, я призываю вас постараться понять каждую спортсменку, которой приходилось выступать, сталкиваясь с сексуализацией на площадке, неуважением на поле и чрезмерной сексуализацией в СМИ.

Обычно я не высказываюсь на спорные темы, но для меня здесь нет ничего спорного. Речь идёт о том, чтобы требовать уважения к спортсменкам и защищать будущее женского спорта. Мы слишком много работали, чтобы к нам относились серьёзно, и не должны дальше укреплять представление о том, что наши тела ценнее наших способностей», – написала Крамер в соцсети.

Ране олимпийская чемпионка Титмус также раскритиковала рекламу с Сидни Суини.