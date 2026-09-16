Бесплатный беговой центр ВФЛА открылся в Оренбурге

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) запустила в Оренбурге круглогодичный бесплатный беговой центр. Он сможет принимать до 400 посетителей ежедневно. Оренбург — второй из 23 городов России, где запустили беговой центр.

«Мы строим центры, где люди уже привыкли бегать: создаём там качественную инфраструктуру и удобные условия для тренировок. Нам важно, чтобы заниматься лёгкой атлетикой мог каждый — ребёнок или взрослый, новичок или опытный спортсмен. На этом принципе строится стратегия развития лёгкой атлетики в России до 2036 года», — заявил Пётр Фрадков на церемонии открытия.

Для Оренбурга разработали проект комплексного благоустройства территории в лесопарке «Березка». Рядом со зданием оборудовали 200-метровый беговой круг с четырьмя дорожками, воркаут-площадку и зону ГТО.

Беговой центр в Оренбурге Фото: Пресс-служба ВФЛА

Беговой центр в Оренбурге Фото: Пресс-служба ВФЛА

«Оренбуржцы ждали этого события. У нас многие увлекаются бегом – на набережной Урала каждый день можно увидеть и профессиональных атлетов, и любителей спорта. Подтверждение тому и огромное количество оренбуржцев, которые с удовольствием участвуют в забегах, марафонах и полумарафонах. И вот теперь для всего этого большого сообщества появилось ещё одно спортивное пространство для занятий – бесплатный беговой центр. К слову, наш Оренбург стал вторым городом России, где появился такой объект. За это, конечно, мы благодарны нашим партнёрам – Всероссийской федерации лёгкой атлетики и АНО «Евразия», а также лично Петру Михайловичу Фрадкову. Уверен, новый центр станет точкой притяжения жителей всей области», — отметил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.