«Милые дамы, хватит завидовать!» Губерниев — об инциденте с рекламой с Сидни Суини

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на развернувшийся в Сети инцидент, связанный с участием американской актрисы Сидни Суини в рекламе одной из букмекерских контор. Суини предстала в проморолике в практически обнажённом виде, имитируя на видео занятия различными видами спорта.

Это вызвало бурную реакцию со стороны известных атлеток, обвинивших Суини в сексуализации женского спорта. Одной из первых, кто придал ситуацию огласке, стала многократная олимпийская чемпионка по плаванию Ариарне Титмус.

«Милые дамы-спортсменки, хватит завидовать! Актриса прекрасна, спортсменок тоже люблю!» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.