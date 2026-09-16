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«Милые дамы, хватит завидовать!» Губерниев — об инциденте с рекламой с Сидни Суини

«Милые дамы, хватит завидовать!» Губерниев — об инциденте с рекламой с Сидни Суини
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Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на развернувшийся в Сети инцидент, связанный с участием американской актрисы Сидни Суини в рекламе одной из букмекерских контор. Суини предстала в проморолике в практически обнажённом виде, имитируя на видео занятия различными видами спорта.

Это вызвало бурную реакцию со стороны известных атлеток, обвинивших Суини в сексуализации женского спорта. Одной из первых, кто придал ситуацию огласке, стала многократная олимпийская чемпионка по плаванию Ариарне Титмус.

«Милые дамы-спортсменки, хватит завидовать! Актриса прекрасна, спортсменок тоже люблю!» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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