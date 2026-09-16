15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

ФИДЕ оплатит проживание командам, оставшимся без жилья на шахматной Олимпиаде

ФИДЕ оплатит проживание командам, оставшимся без жилья на шахматной Олимпиаде
Комментарии

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) пообещала возместить затраты на размещение командам, оставшимся без жилья на шахматной Олимпиаде, которая проходит в Самарканде, Узбекистан. Организация готова покрыть до трёх дней проживания. Соответствующее заявление ФИДЕ опубликовала в Х.

Некоторые из спортсменов вынужденно арендовали номера в городе за свой счёт. Хотя вопросы размещения команд находятся в компетенции местного организационного комитета, ФИДЕ посчитала нужным помочь федерациям.

«Кроме того, все команды, которые будут вынуждены оставаться в официальных отелях, не соответствующих утверждённым FIDE стандартам, во время Олимпиады получат от FIDE дополнительную компенсационную выплату», – говорится в заявлении.

Материалы по теме
ФИДЕ отклонила жалобу Украины на участие Колобкова в выборах вице-президента организации
Комментарии
Новости. Другие