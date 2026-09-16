ФИДЕ оплатит проживание командам, оставшимся без жилья на шахматной Олимпиаде

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) пообещала возместить затраты на размещение командам, оставшимся без жилья на шахматной Олимпиаде, которая проходит в Самарканде, Узбекистан. Организация готова покрыть до трёх дней проживания. Соответствующее заявление ФИДЕ опубликовала в Х.

Некоторые из спортсменов вынужденно арендовали номера в городе за свой счёт. Хотя вопросы размещения команд находятся в компетенции местного организационного комитета, ФИДЕ посчитала нужным помочь федерациям.

«Кроме того, все команды, которые будут вынуждены оставаться в официальных отелях, не соответствующих утверждённым FIDE стандартам, во время Олимпиады получат от FIDE дополнительную компенсационную выплату», – говорится в заявлении.