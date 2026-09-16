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Синдаров: выиграть ЧМ важно, но моя главная цель — стать первым номером в мире

Синдаров: выиграть ЧМ важно, но моя главная цель — стать первым номером в мире
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Гроссмейстер из Узбекистана Джавохир Синдаров рассказал о желании стать первым номером мирового рейтинга, отметив, что считает норвежца Магнуса Карлсена сильнейшим шахматистом мира.

«Выиграть чемпионат мира — это важно, но моя главная цель — стать первым в мире. Есть много сильных шахматистов старше 30 лет, но сейчас, думаю, начинается смена эпохи. Конечно, Магнус, я бы сказал, сейчас сильнейший, то есть сильнее всех остальных. Но думаю, если мы будем работать, работать и работать, в какой-то момент сможем начать приближаться к его уровню.

С этого момента моя цель — стать шахматистом номер один в мире. Конечно, это будет очень сложно, но это моя цель, и я буду над ней работать. Выиграть чемпионат мира тоже важно, но моя главная цель — стать первым номером в мире», – приводит слова Синдарова Endgame AI.

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