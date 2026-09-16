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Ян Непомнящий посетил матч 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Факел»

Ян Непомнящий посетил матч 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Факел»
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Российский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий посетил матч 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, который проходит сегодня, 16 сентября, в Москве между «Спартаком» и воронежским «Факелом». Об этом шахматист сообщил, опубликовав в своём телеграм-канале видео, снятое на арене. На момент написания новости счёт не открыт – 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 9-й тур
16 сентября 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Угальде – 90+1'    
Удаления: нет / Бардачёв – 66'

Фото: Личный архив Яна Непомнящего

«Первый раз в жизни смотрю матч с такого ракурса. «Спартак», спасибо за приглашение!» – написал Непомнящий, сопроводив текст эмодзи красного и белого сердец.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 16 очков в восьми играх. Столько же — у московского «Динамо» и ЦСКА. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет четыре очка. «Факел» с тремя очками располагается на последнем месте.

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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