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Пятикратный олимпийский чемпион Ринер вернулся в «ПСЖ»

Пятикратный олимпийский чемпион Ринер вернулся в «ПСЖ»
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Пятикратный олимпийский чемпион, французский дзюдоист Тедди Ринер, не выступавший на соревнованиях почти два года, объявил о своём возвращении в «Пари Сен-Жермен» до 2028 года. В Париже спортсмен планирует готовиться к Олимпийским играм 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Eurosport France в Х.

За свою карьеру Ринер пять раз становился победителем Олимпийских игр. В индивидуальном зачёте француз брал золото в 2012, 2016 и 2024 годах, в командном – в 2020-м и 2024-м. В активе дзюдоиста 12 золотых медалей чемпионата мира, а также пять золотых медалей на чемпионатах Европы.

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