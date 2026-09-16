Стал известен состав сборной России по дзюдо на чемпионат мира в Баку

Пресс-служба Федерации дзюдо России опубликовала состав сборной на предстоящий чемпионат мира — 2026, который пройдёт в Баку с 4 по 11 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком российских спортсменов, которые примут в мировом первенстве участие.

Дзюдо. Чемпионат мира — 2026. Состав сборной России:

Женщины: Сабина Гилязова, Марина Воробьёва, Ольга Мухина, Ирина Зуева, Тамара Лищенко, Мадина Таймазова, Дали Лилуашвили, Элис Старцева, Мария Иванова, Наталья Ёлкина, Александра Бабинцева.

Мужчины: Рамазан Абдулаев, Мурад Чопанов, Данил Лаврентьев, Егор Андони, Арман Адамян, Нияз Билалов, Инал Тасоев, Валерий Ендовицкий, Буян-Херел Санаа, Мансур Лорсанов, Тамерлан Башаев.