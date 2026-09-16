Стал известен состав сборной России для участия в Кубке мира — 2026 по плаванию

Тренерский штаб сборной России по плаванию определился с составом пловцов, которые будут заявлены на этапы Кубка мира — 2026.

Всего в заявке сборной России 32 спортсмена:

мужчины: Илья Бородин, Иван Гирёв, Роман Жидков, Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Олег Костин, Андрей Минаков, Егор Корнев, Климент Колесников, Василий Кукушкин, Александр Жигалов, Даниил Марков, Даниил Писецкий, Григорий Вековищев, Павел Самусенко, Дмитрий Савенко, Григорий Смирнов, Алексей Ткаченко, Роман Шевляков, Егор Юрченко, Георгий Яковлев.

женщины: Дарья Клепикова, Юлия Ефимова, Мария Осетрова, Ника Годун, Алина Гайфутдинова, Александра Кузнецова, Ралина Гилязова, Евгения Чикунова, Арина Суркова, Ксения Сорокина, Дарья Трофимова.

Кубок мира — 2026 стартует этапом в Баку, Азербайджан, который пройдёт с 1 по 3 октября, второй состоится в Ташкенте, Узбекистан, с 8 по 10 октября, третий — в Астане, Казахстан, с 15 по 17 октября.