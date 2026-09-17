«Вот как выглядят женщины». Британская бегунья Эми Хант обратилась к Сидни Суини

Британская бегунья Эми Хант раскритиковала актрису Сидни Суини за участие в откровенной рекламе.

28-летняя актриса снялась обнажённой в рекламе биржи прогнозов Novig. Суини стала стратегическим партнёром биржи прогнозов и получила долю в компании.

После четвёртого места в беге на 200 метров на Абсолютном чемпионате мира по лёгкой атлетике Хант заявила: «Сидни Суини, вот как выглядят женщины в спорте: 21,4. Мышцы. Тяжёлая работа, кровь, пот, слёзы. Это прекрасный вечер».

Хант имела в виду победное время Мелиссы Джефферсон – 21,47 секунды: этот результат стал четвёртым в истории женского бега на 200 метров.

«Когда ты женщина в спорте, это не всегда красиво. Это не гламурно. И уж точно не всегда сексуально.

Бывают тяжёлые моменты. Даже когда я приехала на этот чемпионат, вчера у меня начались месячные, что, конечно, не идеально и совсем не то, что можно запланировать», – приводит слова Хант издание Today.

Ранее американская гимнастка Грейси Крамер также раскритиковала рекламу с Сидни Суини.