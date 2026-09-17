AIMS предложил провести в России Всемирный молодёжный фестиваль UTS

В рамках велнес-программы Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге состоялся телемост с участием представителей АНО «Игры» и Альянса независимых признанных членов спорта (AIMS), в ходе которого поступило предложение провести в России в 2027 году Всемирный молодёжный фестиваль UTS.

Всемирный молодёжный фестиваль UTS объединяет олимпийское, паралимпийское и неолимпийское движения. Его цель — обеспечить молодёжи из разных стран равные возможности в спорте и образовании.

Предложивший инициативу президент AIMS Стефан Фокс заявил, что у России есть вся необходимая инфраструктура для проведения столь масштабного события: «Убеждён, что мы с вами все вместе должны объединить силы для помощи тем, кто в этом нуждается. Этот Фестиваль имеет огромное значение! Наша организация будет счастлива провести подобное мероприятие в России в 2027 году. Это большое дело – дать возможность всем желающим погрузиться в спорт на равных инклюзивных началах без дискриминации!».

Генеральный директор АНО «Игры» Дмитрий Путилин заверил коллегу, что инициатива будет передана министру спорта Михаилу Дегтярёву. Также директор АНО «Игры» отметил особую важность сотрудничества с Альянсом независимых признанных членов спорта в контексте важности развития международных отношений для российского спорта.

Другим важным событием фестиваля в Екатеринбурге стало подписание соглашения о сотрудничестве между Комитетом национальных неолимпийских видов спорта России и АНО «Игры».

Подписанный президентом Комитета Борисом Гришиным и генеральным директором АНО «Игры» Дмитрием Путилиным документ поможет вывести национальные и неолимпийские виды спорта на новый уровень через совместные проекты, турниры и международное сотрудничество.

Как отметил Борис Гришин, подписание носит исторический характер: комитет сформировал самую большую делегацию из 236 спортсменов на недавние Всемирные игры кочевников в Кыргызстане, где команду лично приветствовал президент РФ Владимир Путин. «Я уже был на площадке Фестиваля — всё на высокопрофессиональном уровне», — добавил он.

Прокомментировал партнёрство и Дмитрий Путилин: «Здесь, на Международном фестивале молодёжи, мы все вместе можем прочувствовать общий запрос на дальнейшее развитие национальных и неолимпийских видов спорта. Этот запрос идёт как от спортсменов, так и от профессионального сообщества. Надеемся в ближайшее время озвучить наши совместные с Комитетом национальных и неолимпийских видов спорта России проекты».

АНО «Игры» является оператором велнес-программы Международного фестиваля молодёжи и совместно с Минспорта РФ занимается организацией проведения Спартакиады народов России, проходящей в семи регионах страны и объединившей 43 вида спорта.