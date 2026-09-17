Бесплатный беговой центр ВФЛА открылся в Твери

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) запустила в Твери круглогодичный бесплатный беговой центр для любителей спорта. Беговой центр построили на Краснофлотской набережной, рядом с Комсомольским сквером. Здесь оборудовали 200-метровый круг с четырьмя беговыми дорожками, установили воркаут-комплекс и тренажёры, обустроили детскую площадку и зоны отдыха.

По словам Петра Фрадкова, председателя ВФЛА и идеолога проекта, новые пространства создают прежде всего в тех регионах, где уже есть активные беговые сообщества и запрос жителей на развитие спортивной инфраструктуры.

«Бег становится массовым, когда тренировка легко вписывается в обычный день человека. Для этого рядом с домом должны быть дорожка, раздевалка, место для разминки и возможность заниматься с тренером. Тверь стала третьим городом, где открылся беговой центр ВФЛА. Вся сеть охватит 23 города — от Санкт-Петербурга до Биробиджана — и даст людям в разных регионах возможность тренироваться регулярно. Это системная работа, заложенная в стратегию развития лёгкой атлетики в России до 2036 года», — отметил Фрадков.

Открытие бегового центра собрало как опытных бегунов, так и тех, кто только собирается начать регулярные тренировки. Для гостей праздника провели семейный забег на 1 км, а также организовали фотосессию с известными спортсменами и амбассадорами проекта. Участники церемонии заложили капсулу времени с посланием будущим поколениям и высадили кленовую аллею.

Внутри центра расположены мужские и женские раздевалки, душевые, персональные шкафчики, общий зал, тренерская и спортзал. Здесь будут проходить тренировки, лекции, мастер-классы, любительские старты и семейные мероприятия. Ежедневно центр сможет принимать до 400 посетителей.

Наставником проекта стал экс-капитан сборной России по футболу, участник ультрамарафонов и экстремальных забегов Алексей Смертин. Летом он провёл серию открытых пробежек «Бег со смыслом» в Кургане, Ярославле, Обнинске, Твери и Элисте.

К развитию беговых центров также присоединяются члены сборной России, известные спортсмены, региональные лидеры бегового движения и блогеры. Они будут проводить мастер-классы и лекции, помогать местным сообществам вовлекать жителей в занятия спортом. Среди амбассадоров проекта — первый вице-президент и член исполкома ВФЛА Юрий Борзаковский.