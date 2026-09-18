CEO биржи прогнозов выступил с заявлением насчёт скандала с рекламой с голой Сидни Суини

CEO биржи прогнозов Novig Джейкоб Фортински отреагировал на критику Сидни Суини со стороны спортсменок.

28-летняя актриса снялась обнажённой в рекламе биржи прогнозов Novig. Суини стала стратегическим партнёром компании и получила долю в бизнесе.

«Как компания мы оказываем огромную поддержку женскому спорту, и он является важнейшей составляющей нашей платформы.

Мы никогда не намеревались изображать женский спорт. Сидни – актриса, крупнейшая кинозвезда в мире. Мы – рынок прогнозов, ориентированный на спорт. Именно это она и доносила.

Работать с ней было очень интересно – как с коммерческой, так и с творческой стороны. Именно Сидни во многом определяла визуальную составляющую и посыл.

Целью рекламы было представить Novig всей стране в преддверии футбольного сезона и сократить разрыв в узнаваемости бренда между компанией и лидерами рынка прогнозов. Мы спросили себя, кто лучше всего сможет привлечь внимание публики и сделать Novig брендом, известным каждому. Сидни сама обратилась к нам, но после этого решение было совершенно очевидным.

Внимание, которое привлёк ролик с Суини, перевешивает критику. У многих людей уже давно сложилось определённое мнение о Сидни как о человеке, ещё до этой кампании. Работая с ней, мы, разумеется, ожидали, что те, кто и так её ненавидит, будут громко и активно высказываться.

В конечном счёте считаю, что она отлично передала суть нашей компании, мы очень довольны тем, насколько положительными в целом были отзывы», – приводит слова Фортински Front Office Sports.