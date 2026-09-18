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Соревнования по гребле на Олимпиаде-2032 пройдут в реке с крокодилами

Соревнования по гребле на Олимпиаде-2032 пройдут в реке с крокодилами
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Трасса на австралийской реке Фицрой признана полностью безопасной для проведения соревнований по гребле на Олимпийских играх 2032 года. В реке обитает около 500 гребнистых крокодилов, однако специально к соревнованиям она была расчищена.

«Оценка включала масштабные исследования на воде и моделирование, чтобы понять, как трасса будет функционировать в различных условиях, при разных погодных сценариях, уровнях воды и рисках наводнений — как во время проведения Игр, так и в период подготовки к ним», — приводит слова организаторов агентство Reuters.

Олимпийские игры 2032 года примет австралийский Брисбен.

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