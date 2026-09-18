«Захотелось увидеть российский триколор». Мельникова — о слезах на пьедестале ЧЕ-2026

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова объяснила, что вызвало у неё слёзы на пьедестале после золота в опорном прыжке на чемпионате Европы-2026 в Загребе.

«Раньше я много раз пыталась понять, что может вызвать у спортсмена такую реакцию, не понимала этого, поскольку сама никогда не плакала на пьедестале. А тут вдруг начала вспоминать, как в самом начале 2025 года хотела завершить карьеру, да и вообще думала обо всём сразу: о нашем отстранении длиной три с половиной года, которое вообще не знаю, как пережила, как много трудностей было пройдено, и вот вроде бы уже победная финальная точка, а над пьедесталом поднимается какой-то совершенно другой флаг. И мне так сильно захотелось снова увидеть российский триколор, которого мы не видели с 2021 года, что эмоции просто накрыли с головой. И слёзы потекли сами», – приводит слова Мельниковой RT на русском.