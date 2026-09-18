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FIH допустила российских спортсменов до международной арены без ограничений

FIH допустила российских спортсменов до международной арены без ограничений
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщил, что Международная федерация хоккея на траве (FIH) допустила российских спортсменов и команды к своим международным соревнованиям без ограничений.

«Сняты ограничения на использование российского флага, гимна и символики, а также на проведение мероприятий и соревнований FIH в России. Исполнительный совет FIH принял соответствующее решение в развитие решения Исполкома МОК от 7 июля 2026 года, восстановившего статус Олимпийского комитета России.

Отмечу, что хоккей на траве входит в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Федерация стала 21-й по счету, снявшей все ограничения с наших атлетов», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

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