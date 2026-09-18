Президент European Aquatics приедет в Москву с официальным визитом

Глава Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) Антонио Силва сообщил, что посетит Москву с официальным визитом 13 октября.

«Прибуду в Москву 13 октября, где у нас будет встреча с главой Федерации водных видов спорта России Дмитрием Мазепиным. Мы обсудим, в том числе тему возможного выбора Казани как места проведения чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году», — приводит слова Силвы Odds.

В 2024 году чемпионат Европы должен был проводиться в Казани, но турнир был перенесён в Белград, Сербия, в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) отказаться от проведения международных стартов в России.