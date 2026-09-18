Гимн КНДР по ошибке включили на матче сборной Южной Кореи по хоккею на траве

Организаторы Азиатских игр в Японии по ошибке включили гимн КНДР перед матчем мужской сборной Южной Кореи по хоккею на траве. Об этом сообщило агентство Kyodo News.

Инцидент произошёл перед встречей с командой Бангладеш. Позднее правильный гимн Республики Корея всё же включили, однако из-за задержки перед началом встречи судья распорядился начинать подготовку к матчу ещё до его окончания. Сам матч завершился победой южнокорейской команды со счетом 5:0.

Ранее Олимпийский комитет Республики Корея направил официальную жалобу в адрес организаторов Азиатских Игр в Японии. Причиной стала церемония открытия — в одной из ее постановочных сцен фигурировал японский политический и военный деятель XVI века Тоётоми Хидэёси, который возглавлял японское вторжение в Корею в 1592 году. Использование такой исторической фигуры в церемонии открытия в Республике Корея посчитали оскорбительным.