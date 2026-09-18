«Я снова могу соревноваться с лучшими». Ингебригтсен — о возвращении после травмы

Двукратный олимпийский чемпион на дистанциях 1500 м и 5000 м легкоатлет Якоб Ингебригтсен поделился впечатлениями от своего возвращения на соревнования после травмы. Спортсмен перенёс операцию на ахилловом сухожилии.

– Якоб, ещё несколько недель назад было трудно представить вас в Будапеште в такой форме. А теперь вы снова чемпион. Что вы чувствуете?

– Это невероятно. Если посмотреть чуть назад, сложно поверить, что я вообще смог зайти так далеко в 2026 году и оказаться в текущем моменте. После травмы я действительно боялся худшего. Не знал, смогу ли вообще снова бегать, особенно на таком уровне. Поэтому сейчас я очень счастлив. Несколько недель назад я говорил своей команде, что сезон-2026 для меня уже практически закончился. Но всё начало меняться. Я набирал форму, получал всё больше от каждой гонки, а мой бег постепенно становился всё более плавным.

– Насколько важен для вас именно этот факт – победить после всего, что произошло с вами за последний год?

– Очень важен. Когда ты травмирован, ты начинаешь бояться того, о чём раньше даже и мысли не допускал. Ты не знаешь, сможешь ли вернуться на прежний уровень. Поэтому здесь было важно даже не выиграть. Важно было снова почувствовать, что спортсмен, что я могу соревноваться с лучшими, — сказал Ингебригтсен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ванденко.