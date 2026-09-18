Якоб Ингебригтсен: был очень удивлён, что вообще никто не верил в мою победу

Двукратный олимпийский чемпион на дистанциях 1500 м и 5000 м норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен признался, что был удивлён тем, что никто не верил в его победу на абсолютном чемпионате мира 2026 года. Он одержал победу в забеге на 5000 м, преодолев дистанцию за 13.15,29.

– Перед стартом вы были далеко не главным фаворитом. Вас даже поставили на 12-е место в прогнозе World Athletics. Вас это задело?

– Я был очень удивлён, что вообще никто не верил в мою победу.

Когда люди сомневаются в тебе, это тяжело. Но, с другой стороны, это как раз доказывает, что никто на самом деле ничего толком не знает о беге. Поэтому доказать всем обратное, особенно на таком уровне – крайне приятно.

– То есть вы следили за прогнозами?

– Конечно! Я видел этот прогноз. И когда выиграл, подумал: «Я был по прогнозам 12-м? Серьёзно?» Получилось, конечно, забавно, – сказал Ингебригтсен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ванденко.