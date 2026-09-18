Ингебригтсен рассказал о победной тактике в забеге на 5000 метров на абсолютном ЧМ-2026

Двукратный олимпийский чемпион на дистанциях 1500 м и 5000 м легкоатлет Якоб Ингебригтсен рассказал о своей победной тактике в забеге на 5000 метров на абсолютном чемпионате мира — 2026.

– Во время финала вы долго держались в середине группы. Вы чувствовали, что контролируете ситуацию?

– Я просто ждал. Не хотел слишком рано начинать работать. В этом году я не так много бегал 5000 метров и вообще провёл не так много забегов, поэтому перед стартом немного нервничал. Мне нужно было понять, как будет реагировать моё тело. Но по ходу дистанции я почувствовал, что всё становится лучше и лучше.

– А потом был великолепный финиш! Последние 100 метров вы преодолели за 12,60…. Вы сами чувствовали, насколько быстро бежали?

– Я просто пошёл вперёд – силы остались. В какой-то момент нужно перестать думать и просто начать бежать. Я увидел возможность, вышел из группы и ускорился. Когда почувствовал, что могу продолжать ускоряться, то понял, что в этом забеге у меня все складывается хорошо (улыбается), — сказал Ингебригтсен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ванденко.