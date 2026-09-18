Ингебригтсен рассказал, почему снялся с забега на 1500 м на абсолютном ЧМ в Будапеште

Двукратный олимпийский чемпион на дистанциях 1500 м и 5000 м легкоатлет Якоб Ингебригтсен объяснил, почему снялся с забега на 1500 м на абсолютном чемпионате мира в Будапеште.

– В Будапеште вы должны были бежать ещё и 1500 метров. Многие ждали вашего возвращения к соперничеству с Джошем Керром. Почему вы всё-таки снялись?

– К сожалению, сейчас я не готов бегать две гонки за три дня. Я бы хотел, чтобы моё восстановление проходило ещё быстрее, чтобы я мог выдерживать такой график. Но после очень сложных последних двух лет, травм и операции на ахилле мне приходится быть более осторожным, чем хотелось бы.

В конечном итоге сейчас самое главное – снова полноценно вернуться к соревнованиям, набрать 100% формы и думать о сезоне-2027.

– Наверное, после такой победы было особенно трудно сказать себе: «Нет, следующую гонку я пропускаю».

– Конечно. Я же спортсмен. Хочу соревноваться. Но сейчас нужно думать немного дальше одной гонки. Я сделал все, чтобы вернуться сюда. Теперь моя задача – сделать так, чтобы этот путь продолжился. Я не хочу рисковать всем ради одного забега, — сказал Ингебригтсен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ванденко.