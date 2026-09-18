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Ингебригтсен: не хочу делать вид, что все проблемы исчезли после одной победы

Ингебригтсен: не хочу делать вид, что все проблемы исчезли после одной победы
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Двукратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике в беге на 1500 м и 5000 м норвежец Якоб Ингебригтсен рассказал о своём самочувствии после победы на абсолютном чемпионате мира 2026 года в Будапеште.

– После победы в Будапеште вы чувствуете себя прежним Якобом?
– Во многом – да. Но мне ещё есть куда двигаться. Я не хочу делать вид, что все проблемы исчезли после одной победы. Но теперь у меня есть доказательство, что я могу снова побеждать. И это очень много для меня значит, – сказал Ингебригтсен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ванденко.

Стоит отметить, до победы в Будапеште Якоб не выступал на соревнованиях с осени 2025 года. Спортсмен перенёс операцию на ахилловом сухожилии.

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