Якоб Ингебригтсен высказался о выплате $ 150 тыс. за победу на абсолютном ЧМ-2026

Двукратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике в беге на дистанциях 1500 м и 5000 м норвежец Якоб Ингебригтсен высказался о выплате $ 150 тыс. за победу на абсолютном чемпионате мира — 2026.

– Насколько важен для вас призовой фонд? Победителям положено по $ 150 тысяч.

– Конечно, деньги важны. Но если ты спортсмен, ты в любом случае хочешь побеждать. Большой призовой фонд делает соревнования ещё более интересными, но ты не можешь выйти на дорожку и думать только о деньгах. Когда начинается забег, ты думаешь только о том, как выиграть, – сказал Ингебригтсен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ванденко.