15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Якоб Ингебригтсен высказался о выплате $ 150 тыс. за победу на абсолютном ЧМ-2026

Якоб Ингебригтсен высказался о выплате $ 150 тыс. за победу на абсолютном ЧМ-2026
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике в беге на дистанциях 1500 м и 5000 м норвежец Якоб Ингебригтсен высказался о выплате $ 150 тыс. за победу на абсолютном чемпионате мира — 2026.

– Насколько важен для вас призовой фонд? Победителям положено по $ 150 тысяч.
– Конечно, деньги важны. Но если ты спортсмен, ты в любом случае хочешь побеждать. Большой призовой фонд делает соревнования ещё более интересными, но ты не можешь выйти на дорожку и думать только о деньгах. Когда начинается забег, ты думаешь только о том, как выиграть, – сказал Ингебригтсен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ванденко.

Материалы по теме
«Я не знал, смогу ли вообще бегать снова». Откровенное интервью с Якобом Ингебригтсеном
Эксклюзив
«Я не знал, смогу ли вообще бегать снова». Откровенное интервью с Якобом Ингебригтсеном