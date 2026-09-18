15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские спортсмены по BMX-гонкам получили визы и смогут принять участие в Кубке мира

Российские спортсмены по BMX-гонкам получили визы и смогут принять участие в Кубке мира
Комментарии

Спортсмены сборной России по BMX-гонкам получили трёхлетние американские визы. Это позволит им принять участие в этапах Кубка мира в США. Об этом сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

«Получение трёхлетних американских виз нашими спортсменами — это важный шаг, который открывает перед сборной по BMX реальные перспективы в олимпийском цикле.

Сейчас у нас в самом разгаре отборочный этап. Чтобы заработать необходимый международный рейтинг, ребятам нужно пройти серьёзный марафон: в зачёт идет 14 этапов Кубка мира, два чемпионата мира, три гонки класса «хорс» и восемь соревнований категории С1, не забывая про чемпионат Европы 2027 года. В зачёт идёт командный результат — по три спортсмена у мужчин и женщин. Учитывая, что часть квалификационных стартов, а также главный чемпионат мира 2028 года пройдут в США, наличие виз становится критически важным фактором для выполнения плана», – сказал вице-президент Федерации велосипедного спорта России, главный тренер сборной по BMХ Павел Костюков.

Материалы по теме
Лучший велогонщик мира пережил страшное падение на «Вуэльте». Травмы очень серьёзные!
Лучший велогонщик мира пережил страшное падение на «Вуэльте». Травмы очень серьёзные!