Российские спортсмены по BMX-гонкам получили визы и смогут принять участие в Кубке мира

Спортсмены сборной России по BMX-гонкам получили трёхлетние американские визы. Это позволит им принять участие в этапах Кубка мира в США. Об этом сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

«Получение трёхлетних американских виз нашими спортсменами — это важный шаг, который открывает перед сборной по BMX реальные перспективы в олимпийском цикле.

Сейчас у нас в самом разгаре отборочный этап. Чтобы заработать необходимый международный рейтинг, ребятам нужно пройти серьёзный марафон: в зачёт идет 14 этапов Кубка мира, два чемпионата мира, три гонки класса «хорс» и восемь соревнований категории С1, не забывая про чемпионат Европы 2027 года. В зачёт идёт командный результат — по три спортсмена у мужчин и женщин. Учитывая, что часть квалификационных стартов, а также главный чемпионат мира 2028 года пройдут в США, наличие виз становится критически важным фактором для выполнения плана», – сказал вице-президент Федерации велосипедного спорта России, главный тренер сборной по BMХ Павел Костюков.