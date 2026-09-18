«Чемпионат» и «Сколково» завершают приём заявок на номинацию для студенческих стартапов

Спортивный портал «Чемпионат» и «Сколково» принимают заявки на специальную номинацию «Лучший студенческий спорттех-стартап» премии «Лидеры индустрии спорта — 2026» до 1 октября. Участие бесплатное. Это единственная номинация премии, в которую можно подать заявку самостоятельно: кандидатов во все остальные треки выдвигают только эксперты.

Номинация создана для молодых предпринимателей, студентов и команд, которые развивают продукты и технологии для спорта. Участвовать могут студенты российских и зарубежных вузов, индивидуальные участники и команды. Главное условие – юрлицу (ООО или ИП) не больше трёх лет, а коллектив должен полностью или в основном состоять из участников до 25 лет. Тематика проектов: фитнес, спортивная медицина, киберспорт, оборудование, образовательные продукты и другое. Принимаются решения на любой стадии – от идеи и прототипа до работающего бизнеса.

Заявки оценит экспертное жюри по шести критериям: инновационность, польза для спорта, потенциал масштабирования, компетенции команды, реализуемость и предпринимательский потенциал. Победитель получит статус «Лучший студенческий спорттех-стартап – 2026», награду премии, публичное признание на площадках «СпортТех Сколково» и шанс развивать проект в его экосистеме.

«Сколково» запустило премию «Лидеры индустрии спорта — 2026» в этом году. Это независимый отраслевой конкурс, в котором заявку подать нельзя: вокруг этого принципа построена вся концепция. Организатор премии – Технопарк «Сколково». Выделено пять основных направлений в индустрии спорта: профессиональный спорт, любительский спорт, киберспорт и фиджитал, фитнес и спортивная медицина, – во главе каждого поставили эксперта с многолетним опытом работы в отрасли. Внутри каждого трека разыгрываются три номинации: «Проект года», «Персона года» и «Инновация/технология года».

«Мы запланировали провести максимально некоммерческую, открытую и экспертную премию в индустрии спортивного бизнеса. Члены жюри – эксперты, чей авторитет не вызывает сомнений. Они сами сформировали свой состав и сами номинируют проекты и людей, которых хотят отметить. Это «Олимпийские игры» среди всех отраслевых мероприятий – настоящее признание лидеров индустрии спорта. Уже само попадание в число номинантов – победа на самом высоком уровне», – отметил основатель и программный директор премии Иван Катанаев.