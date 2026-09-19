Каралис — об общении с Дюплантисом: мы много тусуемся вместе, у нас искренняя дружба

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Париже греческий прыгун с шестом Эммануил Каралис высказался об общении с двукратным чемпионом Олимпийских игр и мировым рекордсменом Арманом Дюплантисом.

– Со стороны кажется, что в прыжковом секторе вы не конкуренты друг другу, а одна большая семья. Вы подбадриваете друг друга, поддерживаете. Как можно серьёзно конкурировать на высшем уровне, если вы друзья?

– Если вы про Дюплантиса, считайте, мы выросли вместе. Я знаю Мондо и его семью уже больше 10 лет. Мы много общаемся, дружим, поэтому, правда, мы большая семья. И даже после соревнований ближайшие дни мы проведём время вместе. Будем праздновать в Будапеште и не только – мы заслужили!

– Так в чём секрет вашей дружбы и конкуренции одновременно?

– Да нет тут никаких секретов. Просто много тусуемся вместе. У нас искренняя дружба. Поэтому мы всегда так счастливы в секторе и с благодарностью говорим друг о друге и о нашем спортивном соперничестве.

Когда соревнуемся, мы, конечно, соперники. Но как только турнир заканчивается, снова друзья. Можем откровенно обсудить многие вещи, в том числе и то, что было в секторе. И это мотивирует нас обоих прыгать как можно выше, — сказал Каралис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ванденко.