«Я рассчитывал на результат получше». Каралис — о прыжке на 6,15 м на абсолютном ЧМ-2026

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Париже греческий прыгун с шестом Эммануил Каралис высказался о прыжке на 6,15 м на абсолютном чемпионате мира — 2026. Он занял второе место, уступив Арману Дюплантису, который показал результат 6,20.

– Вы чуть ранее пожаловались на травму. Насколько сильно повреждение мешало вам в Будапеште? Могли ли вы рассчитывать сегодня на более высокий результат?

– Если честно, да, я рассчитывал на результат получше. Но это спорт. У меня была небольшая травма ещё до Будапешта, но она не помешала мне продолжать выкладываться по максимуму. Я сделал всё, что мог, использовал все силы, которые у меня оставались. Но Дюплантис — это Дюплантис. Поэтому доволен финалом. Я занял второе место, прыгнул на 6,15 метра и покинул стадион с большой улыбкой. Я действительно очень рад, — сказал Каралис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ванденко.